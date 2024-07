Evenepoel félicite Cavendish: "Spécial d'assister à sa performance depuis le peloton"

"Mark et moi avons été coéquipiers pendant quelques années (les deux ont couru ensemble en 2021 et 2022 pour les équipes Deceuninck-Quick Step et Quick Step Alpha Vinyl, ndlr). Je tiens à le féliciter pour son record. C'est assez spécial d'assister à sa performance depuis le peloton", a déclaré Evenepoel en rejoignant Cavendish.

Le Brabançon a conservé sans peine son maillot blanc du meilleur jeune et la deuxième place du classement général mercredi.