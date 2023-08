Evenepoel impressionné par le plateau:"Presque tous les meilleurs sont là"

"Le plateau est très dense" a-t-il déclaré. "Le niveau sera sans aucun doute très élevé. Tout le monde arrive en bonne forme."

Primoz Roglic sort peut-être un peu du lot. Le Slovène a gagné toutes les courses auxquelles il a participé. Il a été le meilleur la semaine dernière, de manière impressionnante, sur le Tour de Burgos. "C'est incroyable", estime Evenepoel. "Il est tellement fort et aussi très régulier. Mais je ne pense pas qu'à lui. Il y a d'autres gars. Quasiment tous les meilleurs sont présents. Vlasov a prouvé sur le Tour de Burgos qu'il était également bon. Almeida et Ayuso sont également prêts. Il faut aussi toujours prendre en compte Geraint Thomas. Il y a beaucoup de candidats mais c'était aussi le cas l'année dernière. Je m'attends à ce que la chaleur et le parcours difficile jouent un rôle. C'est possible que certains gars se détachent en tête du classement."