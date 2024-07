Evenepoel: "Jamais un jour facile dans une course par étapes" pour coureurs du général

"Je n'ai appris qu'après l'étape que Primoz avait chuté. C'était un final nerveux, mouvementé, avec beaucoup d'aménagements routiers, et donc la course était assez rapide à l'approche des derniers kilomètres", a déclaré Remco Evenepoel au micro des organisateurs. "Cela peut paraître cliché, mais nous, les acteurs du classement général, n'avons jamais un jour facile dans une course par étapes. Ce qui est arrivé à Primoz aujourd'hui le souligne malheureusement".

"L'étape a été assez difficile", poursuit le porteur du maillot blanc. "Il y a eu une grosse bagarre pour l'échappée dans les premiers kilomètres, puis Alpecin a imposé un rythme très dur dans la partie vallonnée à mi-course. Heureusement, tout s'est bien terminé pour nous. Je me suis retrouvé un peu seul avec Gianni Moscon, ce qui n'était pas le plus confortable mais j'ai quand même rejoint l'arrivée sans problème. C'est le travail de mes coéquipiers de me garder le plus possible à l'avant".