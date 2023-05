Evenepoel: "Liège a servi à préparer le Giro, pas à sauver la saison des classiques"

"Mes sensations ne peuvent être que bonnes. La saison a été réussie jusqu'à présent. J'ai gagné l'UAE Tour, j'ai terminé 2e du Tour de Catalogne après une belle course et je me suis imposé à Liège pour la deuxième fois. C'est une bonne manière d'entamer le Giro. Cette victoire à Liège constitue une nouvelle étape importante dans mon palmarès et dans ma vie. Je peux arriver ici en confiance".

La victoire de Remco Evenepoel dans la Doyenne a permis à l'équipe Soudal Quick-Step de finalement épingler une classique, après un printemps décevant pour le Wolfpack.