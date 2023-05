Evenepoel ne dit pas non au maillot rose samedi mais sait que la 3e semaine sera décisive

Le champion du monde pourrait déjà s'emparer du maillot rose dès ce chrono initial, le premier des trois que propose ce 106e Giro, mais son objectif reste de monter sur la plus haute marche du podium le 28 mai à Rome.

"Si je peux prendre le maillot rose samedi pourquoi pas ? On veut aussi gagner des étapes", a déclaré Remco Evenepoel jeudi en conférence de presse. "On a dejà prouvé qu'on était capable de contrôler la course sur une longue période. Mais on peut aussi gagner le Giro en prenant le maillot rose dans l'avant-dernière étape".