Evenepoel, qui a cédé du terrain dans la 6e étape, évoque "une grosse faute tactique"

"J'ai peut-être parié un peu sur la montée raide en laisser filer Jorgenson", a analysé Evenepoel après coup. "Je pense que j'aurais pu réagir, parce qu'ils ne sont pas partis tout de suite non plus, mais au sommet, ils se sont regroupés à trois coureurs, ont roulé à fond. Dans le groupe derrière, ils regardaient surtout Roglic et moi, ce qui est logique. Je pense que c'est là que nous avons perdu le plus, sur le haut de la montée".

Evenepoel s'est montré le plus fort des poursuivants dans les derniers hectomètres en montée de l'étape, mais il a franchi la ligne à 52 secondes du trio de tête. "Ils ont encore pris une bonne avance, mais c'est la course. J'ai fait une petite erreur tactique (sourire). Allez, une grosse erreur tactique... Peut-être qu'à l'avenir, je ne devrais pas réfléchir autant, mais plutôt suivre mes sensations et mes jambes.J'ai quand même pris mes responsabilités et j'ai essayé de limiter les dégâts".