Evenepoel remonte à la 4e place avant la dernière étape: "La course est loin d'être finie"

Evenepoel a attaqué à deux reprises dans la montée de La Madone d'Utelle, juge de paix de cette 7e étape modifiée, mais sans parvenir à créer une grosse différence. "J'ai tenté quelque chose pour voir ce qui se passerait. Quelques coureurs ont réagi puis Vlasov a attaqué et les autres l'ont laissé partir. J'ai encore essayé dans les deux derniers kilomètres et à partir de là, il fallait rouler à fond jusqu'à l'arrivée. J'ai lancé mon sprint à 180 mètres de la ligne pour finir deuxième", a réagi Evenepoel dans un communiqué de son équipe Soudal Quick-Step.

En franchissant la ligne 19 secondes avant McNulty et en prenant huit secondes de bonifications, le champion de Belgique a refait une partie de son retard sur l'Américain. Avec 36 secondes de retard, Evenepoel peut encore rêver de remporter la Course au soleil pour sa première participation. "C'était une bonne journée. Il y a encore une étape au programme. La course est loin d'être finie", a-t-il conclu.