Evenepoel remporte la dernière étape et termine 2e du général derrière Jorgenson

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a remporté la 8e et dernière étape de Paris-Nice (WorldTour) et termine 2e au classement général de la Course au soleil, à 30 secondes de l'Américain Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), 2e de cette dernière étape, disputée sur 109,3 km autour de Nice

Evenepoel a fait exploser la course dans la montée de la côte de Peille, l'avant-dernière difficulté du jour, à 47 km de l'arrivée. Le champion de Belgique a placé trois accélérations qui ont fait la différence et n'a pu être suivi que par Jorgenson, 2e au général au départ, et le Russe Aleksandr Vlasov (BORA-Hansgrohe).

Le groupe maillot jaune cédait du terrain et se retrouvait à plus d'une minute à 30 km de l'arrivée. Matteo Jorgenson enlevait le sprint intermédiaire du col d'Eze à 24 km de l'arrivée et prenait 6 secondes de bonifications qui faisaient de lui le maillot jaune virtuel.