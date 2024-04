Evenepoel, Roglic et Vingegaard chutent lourdement en descente, la course neutralisée

Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), le Slovène Primoz Roglic (BORA-hansgrohe), leader du général, et le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) ont chuté lourdement dans une descente lors de la 4e étape du Tour du Pays basque (WorldTour), jeudi. Les trois coureurs ont été contraints à abandonner la course. L'étape a été neutralisée afin de permettre aux secours d'intervenir.

La chute est survenue à 36 km de l'arrivée, en descente. Placé à l'avant du peloton, Evenepoel a loupé un virage et s'est retrouvé dans l'herbe. "Il a été transporté à l'hôpital pour des examens", a indiqué Soudal Quick-Step sur X.

Roglic et Vingegaard étaient eux un peu plus à l'arrière du peloton. "Jonas doit abandonner la course", a indiqué Visma-Lease a Bike, sans donner plus de détails pour l'instant. Le Danois, double vainqueur du Tour de France, a été placé en position latérale de sécurité par les secours, avant d'être évacué sur une civière avec une assistance respiratoire et une minerve, selon les images télévisées.