Evenepoel vise sa première victoire d'étape sur le Tour lors du premier des "chronos"

Vendredi, le premier des deux contre-la-montre individuels du Tour de France 2024 est au programme. Entre Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin, le champion du monde de la spécialité Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) espère remporter la première étape dans le Tour de sa carrière.

Le contre-la-montre, qui se termine dans la campagne vallonnée au sud de Dijon, ne fait que 25,3 kilomètres, mais il est assez délicat : dans la première moitié, il est constamment en montée, le point le plus difficile étant la Côte de Curley, qui représente 1,6 kilomètre de montée à 6,1 %. Elle est suivie d'une descente et d'une arrivée sur le plat. Les coureurs traversent principalement des forêts et des vignobles, mais dans la seconde moitié du contre-la-montre, les choses deviennent également techniques, avec la traversée de quelques villages.

Evenepoel a déjà parcouru le contre-la-montre à deux reprises ces derniers mois, et le fera une troisième fois vendredi matin, sur des routes fermées. Auparavant, le champion du monde du contre-la-montre a déclaré qu'il s'agissait d'un parcours qui lui convenait bien et d'une épreuve dans laquelle il pensait encore plus à la victoire d'étape qu'à un éventuel gain de temps au classement. Evenepoel n'effectuera d'ailleurs pas le contre-la-montre dans son maillot arc-en-ciel de champion du monde, mais dans une combinaison blanche de contre-la-montre fournie par l'organisation en tant que leader du classement des jeunes.