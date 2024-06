Evenepoel voit Pogacar comme le favori: "Suivre Tadej un jour, ce sera comme une victoire"

"Si on regarde à quel point Tadej a été impressionnant sur le Giro et les co-leaders qui l'accompagneront sur le Tour... Ce sont l'homme et l'équipe à battre. Je pense que toute la pression est sur eux", a estimé le Brabançon de 24 ans, qui aborde sereinement cette première Grande Boucle.

"Au-delà de Tadej, il y a bien sûr Jonas Vingegaard, le double vainqueur du général. Pour moi et mon équipe, il n'y aura donc pas de pression. Nous devons essayer de suivre. Si on peut suivre Tadej pendant une journée, ce sera comme une victoire (rires). Il va peut-être attaquer dès le premier jour et prendre cinq minutes d'avance. C'est un gars spécial. Avec lui, on ne sait jamais", s'est amusé Evenepoel, qui est aussi "curieux" d'observer la capacité de Pogacar à "récupérer" après le Giro. "J'ai vraiment hâte de le voir au Tour. Je ne serai pas surpris qu'il soit présent du premier au dernier jour de course".