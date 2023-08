Ewoud Vromant décroche la médaille de bronze dans la course en ligne

Ewoud Vromant a décroché la médaille de bronze dans la course en ligne de la catégorie C2 des championnats du monde de paracyclisme samedi en Écosse.

L'année dernière, Vromant avait remporté l'or sur le chrono et le bronze sur la course en ligne lors des Mondiaux de Baie-Comeau au Canada.

Sur un parcours de 62,4 km à Dumfries & Galloway, Vromant a terminé 3e avec un chrono de 1h35:23, à 45 secondes du Français Alexandre Léauté, vainqueur en 1h34:38, et l'Australien Darren Hicks, 2e en 1h34:40, pour le même podium que sur le contre-la-montre.

Le Flandrien a décroché la huitième médaille belge sur ces Mondiaux de paracyclisme après les médailles d'or de Maxime Hordies (H1), aussi médaillé d'argent sur le chrono, et Jonas Van de Steene (H4) sur les courses en ligne vendredi. Tim Celen (T2) a lui décroché l'argent sur le contre-la-montre et la course en ligne. Niels Verschaeren (C5) avait lui remporté le bronze lors du kilomètre sur la piste du vélodrome Chris Hoy.