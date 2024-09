Ewoud Vromant efface la déception parisienne avec la couronne mondiale: "Soulagé"

"Je savais que c'était le parcours idéal pour gagner. La saison a été longue et difficile, et en plus, j'ai attrapé la Covid la semaine après Paris, donc je n'ai pas pu m'entraîner correctement. Les doutes sont apparus, mais heureusement, j'ai pu garder mon sang-froid. J'espérais le meilleur et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui."

Dans la catégorie C1, Cyril Berthaut et Lennert Vanlathem ont récolté des places d'honneur, respectivement 5e à 2:42 et 7e à 3:19 du vainqueur espagnol Ricardo Ten Argiles.

"Je garde un bon sentiment sur ma performance", a expliqué Berthaut, qui a terminé son contre-la-montre sur un vélo normal. "C'était le plus haut possible, le podium n'était pas accessible. Les coureurs qui ont terminé devant moi sont beaucoup plus expérimentés. Je peux certainement me rapprocher d'eux, si mon matériel s'améliore et que je monte sur un vrai vélo. Nous y travaillons."

Vanlathem a évoqué lui "une belle journée, une expérience exceptionnelle avec beaucoup de supporters sur le parcours. Je ne me fixe pas d'objectif précis, masi je veux faire mieux dans les années à venir."