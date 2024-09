Ewoud Vromant obtient un "meilleur résultat qu'attendu" avec sa 8e place en ligne

Ewoud Vromant ne "s'attendait pas à finir aussi haut" qu'à la 8e place qu'il a obtenue sur la course en ligne des classes C1 à C3 aux Jeux Paralympiques de Paris 2024, samedi. Le coureur de 40 ans n'espérait pas lutter pour les médailles dans une course aux catégories confondues, et s'est dit "heureux du résultat".