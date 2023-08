Fabio Jakobsen domine le sprint, Mattias Skjelmose reste leader du général

Le Néerlandais Fabio Jakobsen s'est imposé au sprint de la 4e étape du Tour du Danemark (2.Pro), disputée vendredi sur 178,5 kilomètres de Kalundborg à Bagsvaerd. Le coureur de la Soudal Quick-Step a pris le meilleur sur le Danois Mads Pedersen (Lidl-Trek) et l'Italien Luca Colnaghi (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) pour offrir à son équipe sa 40e victoire de la saison. Mattias Skjelmose contrôle toujours le classement général.

Au lendemain de l'étape reine, dans laquel Skjelmose a pris le meilleur sur Pedersen, les sprinteurs étaient à l'honneur avec un parcours sans réelle difficulté. Ainsi, l'échappée de six coureurs partie avec Jules Hesters (Flanders-Baloise) allait avoir la vie dure, tant les équipes des leaders voulaient disputer la victoire d'étape.

Le coéquipier et compatriote de Pedersen conserve en effet le maillot bleu pour 4 secondes devant celui-ci. Une autre Danois, Magnus Cort (EF Education-EasyPost), complète le podium à 49 secondes, à la veille du contre-la-montre décisif.

Orphelin d'Hesters, le groupe de fuyards a tenu jusqu'à près de 2 kilomètres de l'arrivée, mais le peloton a fait sa loi et s'est élancé pour un long sprint. Dans celui-ci, l'équipe Alpecin-Fenix est partie très tôt et Jakobsen est resté dans les roues pour sortir de sa boîte au moment opportun et enlever la 45e victoire de sa carrière devant Pedersen. Ce dernier profite des bonifications pour restreindre l'écart avec Skjelmose au général.

Le Tour du Danemark 2023 se conclura avec le contre-la-montre de 16,1 kilomètres, samedi à Elseneur. Au palmarès de l'épreuve figurent notamment Remco Evenepoel (2021) et Wout van Aert (2018), tandis que le Français Christope Laporte l'avait emporté l'an dernier.