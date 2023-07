Fabio Jakobsen sera au départ de la 5e étape malgré ses contusions et écorchures

Fabio Jakobsen va prendre le départ de la 5e étape du Tour de France, mercredi entre Pau et Laruns (162,7 km) dans les Pyrénées. Le sprinter néerlandais de Soudal - Quick Step a chuté violemment peu avant l'arrivée au sprint de la 4e étape, mardi sur le circuit de Nogaro. Il souffre de contusions et d'écorchures.

"Je suis ici pour faire du vélo et je suis ici pour gagner. Je vais donc remonter sur le vélo aujourd'hui", a révélé Jakobsen, 26 ans, sur les réseaux sociaux. "Merci beaucoup au personnel médical. Et merci pour tout le soutien, sur le bord de la route et en ligne".

Le champion d'Europe a terminé 4e de la 3e étape de ce Tour de France lundi à Bayonne.