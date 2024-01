Fabio van den Bossche débute l'omnium à la 5e place, Jenaer et Nicolaes éliminées sur 500m

Van den Bossche a terminé cinquième de la course disputée sur 40 tours (10 km), ce qui lui rapporte 32 points. Le Néerlandais Yanne Dorenbos s'est imposé dans cette épreuve et compte 40 points. Il devance le Britannique Ethan Hayter (38), l'Italien Simone Consonni (36) et le Danois Niklas Larsen (34) au classement provisoire.

Les trois autres épreuves de l'omnium se disputeront lors de la session du soir, avec la course tempo à 18h00, la course à l'élimination à 18h59 et la course aux points à 20h46.