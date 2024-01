Fabio van den Bossche décroche le bronze dans l'omnium

Cinquième du scratch puis vainqueur de la course tempo et de l'élimination, Van den Bossche abordait la course aux points avec 112 points, deux de plus que le Néerlandais Yanne Dorenbos et quatre de plus que l'Italien Simone Consonni. Hayter pointait au quatrième rang à 6 points et Larsen au sixième à 10 points.

Hayter a terminé avec 121 points, autant que Larsen. Van den Bossche a complété le podium avec 118 points. Dorenbos suit avec 115 et le Portugais Rui Felipe Alves Oliveira est cinquième avec 110 unités.