Felipe Orts dédie sa place sur le podium à son oncle décédé

"J'ai dû me battre pour obtenir une nouvelle place sur le podium", a déclaré Orts. "J'ai connu une bonne journée et j'ai même pu faire la course en tête pendant un certain temps. J'avais l'ambition de monter sur le podium aujourd'hui. Mathieu van der Poel a attaqué avant la mi-course et il était clair qu'il était une fois de plus trop fort pour nous. J'ai formé un groupe derrière lui avec Ryan Kamp et Gianni Vermeersch. Ce dernier nous a distancés dans le dernier tour. Dans le sprint pour la 3e place, j'ai réussi à devancer Kamp".

L'Espagnol reconnaît le prestige d'un podium en Belgique, terre de cyclocross. "Je suis sur le podium avec le champion du monde et avec Gianni Vermeersch! Cependant, j'ai du mal mentalement. Hier, mon oncle est décédé. Je ne peux pas retourner auprès de ma famille car les cross se succèdent ici à un rythme effréné. Cette place sur le podium est pour mon oncle", a conclu un Orts ému.