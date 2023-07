Felix Gall: "Gagner l'étape reine, c'est incroyable"

Felix Gall s'est offert l'étape reine du Tour de France 2023 en s'imposant en solitaire à Courchevel. "C'est incroyable", a résumé l'Autrichien d'AG2R Citroën dans l'interview flash. "Je ne peux pas dire que c'est un rêve d'enfant, mais il y a un an, un an et demi, je ne pouvais pas imaginer me retrouver dans cette position."