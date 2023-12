Fem van Empel bat Alvarado au sprint à Heusden-Zolder: "ce qui est toujours un pari"

La championne du monde, 21 ans, a été malmenée par sa compatriote Ceylin del Carmen Alvarado qu'elle n'a battu qu'au sprint et après avoir aussi chuté dans une descente à mi-course.

"Il y avait beaucoup de petits nids-de-poule dans la descente et j'en ai heurté un avec ma roue avant. Je suis tombée de tout mon poids sur le vélo et j'ai cogné mon genou. Heureusement, j'ai pu me relever et continuer. Il ne fallait pas laisser trop d'espace à Ceylin. J'ai essayé de creuser l'écart par deux fois ensuite, avant de revenir sur la portion en asphalte. A la fin, j'ai opté pour le sprint. Le vent était en notre faveur, mais c'est toujours un pari", a analysé Fem van Empel au micro des organisateurs auxquels elle a confirmé que sa prochaine course est prévue à Hulst aux Pays-Bas samedi en Coupe du monde avant le GP Sven Nys à Baal le jour de l'An.