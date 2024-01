Fem van Empel conquiert sa 14e victoire au bout d'une nouvelle démonstration à Coxyde

La Néerlandaise Fem van Empel a remporté le cross de Coxyde, 5e manche du Trophée X2O, jeudi. La championne du monde a écrasé la concurrence et a terminé avec 39 secondes d'avance sur ses compatriotes Lucinda Brand et Ceylin del Carmen Alvarado, qui ont fini 2e et 3e à l'issue d'un sprint à deux. Laura Verdonschot a fini 4e à 1:20, Sanne Cant 5e à 3:15.

Van Empel est plus que jamais en tête du classement général du critérium de régularité puisqu'elle en a remporté les cinq manches déjà courues, sur huit au total. Elle a élargi l'écart à 6:45 sur Brand, sa plus proche poursuivante. Denise Betsema, qui pointait déjà à plus de 10 minutes en 3e place, est désormais à 14:20 de la leader après sa 6e place à Coxyde.

Comme souvent cette saison, il n'y a eu que très peu de suspense dans la course. Fem van Empel s'est rapidement envolée et n'a fait que creuser l'écart tour après tour. La coureuse de 21 ans n'a jamais été inquiétée par ses adversaires et a parcouru la quasi-totalité de parcours en solitaire.