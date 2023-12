Fem van Empel devance Lucinda Brand à Herentals et conserve son brevet d'invincibilité

La Néerlandaise Fem ven Empel a remporté la course élites dames de la troisième manche du Trophée X2O de cyclocross samedi à Herentals. Elle a devancé ses compatriotes Lucinda Brand et Annemarie Worst.

Van Empel a pris la tête de la course dans le deuxième des cinq tours avant de voir Brand revenir à sa hauteur dans le quatrième tour. Malgré une dernière attaque de Van Empel dans le Skiberg, les deux coureuses se sont disputées la victoire au sprint où la championne du monde s'est montrée la plus rapide. Il s'agit de la dixième victoire en autant de courses pour Van Empel. La Néerlandaise Annemarie Worst a terminé 3e à 42 secondes et Kiona Crabbé s'est classée 9e et première Belge à 3:33.

"Dix sur dix, je n'ai jamais eu cela à l'école", a souri Van Empel après la course. "Lucinda Brand a été très forte aujourd'hui. Vous avez pu voir qu'elle n'abandonne jamais. J'ai été un peu gênée après une chute à l'entraînement mais cela n'enlève rien à sa performance. De mon côté, j'ai passé presque toute ma semaine au lit. Je suis contente d'être en bonne santé car cela aurait pu prendre une autre tournure. Je ne peux que m'améliorer physiquement. J'augmente aussi mon avance au classement général avant deux belles courses à Baal et Coxyde."