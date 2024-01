Fem van Empel domine mais "aura besoin de nouveaux genoux à la fin de la saison"

Fem van Empel a remporté une nouvelle victoire de manière impériale, jeudi à l'occasion du cross de Coxyde, la 5e manche du Trophée X2O. La championne du monde n'a laissé aucune chance à la concurrence et s'est imposée après une course en solitaire.

"Je voulais suivre mes propres lignes dans le sable. C'est pourquoi j'ai pris un départ rapide. J'ai rapidement creusé un écart et j'ai continué à avancer. Cela m'a donné plus de repos et j'ai pu terminer mon cross sans prendre trop de risques", a analysé la Néerlandaise.

Celle-ci s'est néanmoins fait peur, en tombant sur ses genoux déjà blessés au moment d'un changement de vélo. "J'ai trébuché et j'ai atterri sur les genoux. Ils avaient déjà pris un sacré coup. Je pense que j'aurai besoin de nouveaux genoux à la fin de la saison", a plaisanté Van Empel. "J'espère que les dégâts ne seront pas trop importants, car la saison n'est pas encore terminée. Un genou s'est ouvert après une chute en Espagne, l'autre a été touché à Baal lundi dernier. Il a même fallu des points de suture pour réparer cette blessure. C'est aussi pour cette raison que j'ai pris la décision de partir à Coxyde en dernière minute."