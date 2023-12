Fem van Empel espère maintenir son niveau et "peut-être l'augmenter encore un peu"

"Ma condition s'améliore", a déclaré Fem van Empel malade la semaine dernière "Mon départ de la deuxième ligne a été bon. J'ai pu me hisser assez rapidement en tête de course. Je me suis également senti forte aujourd'hui, mais je n'ai pas encore pu me donner à fond parce que j'ai traversé une semaine difficile. J'ai gagné en confiance lorsque j'ai pu sauter par-dessus les barres pour la première fois".

Après une demi-heure, van Empel a appuyé sur l'accélérateur pour distancer définitivement Lucinda Brand qui l'avait accompagnée sur la première partie de la course.