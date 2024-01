Fem van Empel fait le plein de confiance avant les Mondiaux

"Je suis bien évidemment heureuse de gagner deux fois le week-end précédent les Mondiaux. Je peux partir en confiance à Tabor", a déclaré Fem van Empel après la course. "Mentalement, c'est une bonne chose. Il s'agit maintenant de rester en bonne santé cette semaine".

À Tabor, Fem van Empel espère conserver le maillot arc-en-ciel qu'elle a conquis l'an dernier à Hoogerheide. "Je vais devoir me battre pour cela. Je vais rester tranquille cette semaine et me rendre assez tôt à Tabor pour reconnaître le parcours. Ma condition est bonne, je l'ai senti aujourd'hui et j'espère que ce sera encore le cas en Tchéquie. Je viserai un nouveau titre".