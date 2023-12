Fem van Empel forfait pour Namur

La Néerlandaise, championne du monde et d'Europe, veut ménager ses efforts après une semaine difficile. Malgré sa victoire à Herentals samedi, elle veut se concentrer sur le restant de sa saison.

"Après sa chute et son refroidissement plus tôt cette semaine et après les efforts aujourd'hui, l'équipe a décidé que Van Empel ne courra pas demain et se concentrera sur le restant de la saison", a communiqué sa formation après sa victoire à Herentals dans le cadre du trophée X2O devant ses compatriotes Lucinda Brand et Annemarie Worst. Fem van Empel, 21 ans, a signé ainsi son 10e succès de la saison en autant de course.