Fem van Empel gagne le cross du Koppenberg chez les dames

Fem van Empel (Jumbo-Visma) a remporté le cross du Koppenberg, première manche du Trophée X2O de cyclocross, mercredi. La championne du monde néerlandaise a devancé sa compatriote Denise Betsema (Pauwels Sauces-Bingoal) et la Britannique Anna Kay (Cyclocross Reds), qui a privé Kim Van De Steene (Never Give Up by Jolien Verschueren) du podium. Kiona Crabbé (Proximus-Alphamotorhomes) a fini cinquième.