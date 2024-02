Fem van Empel renouvelle son titre en survolant la course, Laura Verdonschot termine 5e

La Néerlandaise Fem van Empel a renouvelé son titre à l'issue de la course féminine des élites aux championnats du monde de cyclocross. La coureuse de 21 ans a survolé la course et terminé avec plus d'une minute d'avance sur ses compatriotes Lucinda Brand et Puck Pieterse, samedi à Tabor en Tchéquie. Laura Verdonschot a fini meilleure Belge en 5e position.