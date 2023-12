Fem van Empel s'incline pour la première fois, Pieterse "très heureuse"

Après sept podiums en autant de course, Puck Pieterse a pu enfin monter sur la plus haute marche mardi à Gavere lors de la 10e des 14 épreuves de la Coupe du monde de cyclocross.

La championne des Pays-Bas, 21 ans, s'est en outre imposée avec Fem van Empel au départ. La championne du monde avait remporté jusque-là ses 11 premiers cross de la saison. Elle était forcément un peu déçue à l'arrivée.

"Il y avait quelqu'un de plus fort aujourd'hui", a reconnu Fem van Empel, 21 ans également, au micro des organisateurs. "J'avais déjà dur dans les trois premiers tours et je n'ai jamais vraiment pu y aller à fond ensuite. Ce n'est pas un jour pour moi, sans doute un peu de fatigue aussi, cela arrive", a commenté la Néerlandaise en difficulté en effet sur un parcours très boueux. "Puck était plus forte et elle mérite sa victoire."