Fem van Empel s'offre sa 17e victoire de la saison à Hoogerheide

L'Anglaise Zoe Bäckstedt et la Luxembourgeoise Marie Schreiber complètent le top 5, aux portes duquel on trouve les Belges Laura Verdonschot et Sanne Cant, 6e et 7e.

La Néerlandaise Ceylin del Carmen Alvarado était déjà assurée de sa victoire finale en Coupe du monde depuis la semaine dernière à Benidorm.