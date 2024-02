Fernando Gaviria remporte la première étape au sprint, Mark Cavendish 3e

Fernando Gaviria (Movistar) s'est imposé au sprint lors de la première étape du Tour de Colombie cycliste (2.1) mardi entre Paipa et Duitama sur 155,8 kilomètres. Le Colombien s'est emparé de la tête du classement général. Il a devancé l'Italien Davide Persico (Bingoal WB) et Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) à l'arrivée.

À Duitama (où ont eu lieu les Mondiaux sur route en 1995), Gaviria a facilement fait la différence dans les 200 derniers mètres, barrant la route à Persico sur sa gauche et supérieur à Cavendish sur sa droite. Le Colombien de 29 ans remporte sa première victoire cette saison pour son premier jour de course.

Mercredi, les coureurs partiront une nouvelle fois de Paipa pour rejoindre Santa Rosa de Viterbo sur un parcours plus accidenté long de 168,6 kilomètres. La course de six étapes se termine dimanche à Bogota.