Filip Maciejuk s'excuse d'avoir provoqué la chute massive dans le peloton

"Il s'agit d'une grosse erreur de jugement de ma part", a déclaré Maciejuk, qui a été exclu de la course par le jury après l'incident. "Je n'avais pas l'intention de provoquer cela. Je ne peux que m'excuser maintenant et en tirer des leçons pour l'avenir. Je m'excuse encore auprès du peloton, de mes coéquipiers et des supporters".

Peu avant la première montée du Vieux Quaremont, à quelque 141 km de l'arrivée ligne, le coureur de Bahrain-Victorious est remonté vers l'avant du peloton sur le côté gauche, à l'extérieur de la route. Il a été déséquilibré en arrivant sur une potion de pelouse et s'est rabattu vers le centre de la route à l'avant du peloton qui ne roulait heureusement pas à vive allure. Cette manœuvre surprenante a entraîné plus d'une cinquantaine de coureurs au sol. La chute a entraîné l'abandon de Tim Wellens et Peter Sagan, entre autres. Wout van Aert a également été impliqué dans la chute et présentait une blessure au genou.