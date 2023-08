Filippo Ganna: Je me demande comment je vais pouvoir battre Remco à l'avenir"

"J'ai roulé à fond du début à la fin. Il m'était impossible d'aller plus vite aujourd'hui", a déclaré l'Italien, 2e du chrono à 12 secondes du Belge. "Je dois me contenter de ce résultat. Je n'ai jamais réalisé une meilleure performance qu'aujourd'hui. J'espérais l'or, mais Remco a roulé dans une autre catégorie. C'est un gars cool et surtout un grand champion. Félicitations à lui. Il a réalisé une très belle performance".

Evenepoel, 23 ans, est trois ans et demi plus jeune que Ganna. "Je me demande comment je vais pouvoir le battre à l'avenir", dit l'Italien, double champion du monde du chrono (2020 et 2021). "Je vais devoir trouver des solutions. "Je vais devoir me mesurer à lui très souvent, mais pour l'instant je ne sais pasvraiment comment le battre".