Fin de course pour Mark Cavendish, qui arrive hors délai

Cavendish et Morkov ont franchi la ligne d'arrivée près de neuf minutes après le dernier "gruppetto", au terme d'une étape délicate de 144 kilomètres. Cela signifie qu'ils ont été 32:38 plus lents que le vainqueur de l'étape Jonas Vingegaard et qu'ils ont terminé bien au-delà de la limite de temps imposée. Cavendish a été discret depuis la course des deux mers. Il aurait pu avoir une autre opportunité de jouer le sprint dans l'étape finale de dimanche.

Avec 34 victoires d'étape sur le Tour, 17 sur le Giro et trois sur la Vuelta, Cavendish, 38 ans, est considéré comme l'un des meilleurs sprinteurs de tous les temps. Pour ce qui devrait être son année d'adieu, au cours de laquelle il a déjà remporté une étape du Tour de Colombie, le "Manx Express" vise principalement le Tour, où une 35e victoire d'étape lui permettrait de devenir le détenteur du record qu'il partage actuellement avec Eddy Merckx.