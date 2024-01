Finale inédite pour la 88e Flèche wallonne avec quatre ascensions du Mur de Huy

Les coureurs prendront la direction du Namurois vers Fosses-La-Ville et Yvoir, avant d'entrer en province de Liège après Havelange et d'entrer dans le circuit final long de 140 kilomètres avec quatre, au lieu de trois, passages de la Côte d'Ereffe et quatre montées du Mur de Huy, qui accueille l'arrivée pour la 40e fois.

Parmi les principaux favoris annoncés mercredi à Liège par ASO, on notera le Slovène Primoz Roglic, le Suisse Marc Hirschi, Dylan Teuns, vainqueur en 2020 et 2022, les Français Benoit Cosnefroy et David Gaudu. Remco Evenepoel avait indiqué, de son côté, qu'il pourrait disputer l'Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne en cas de bon résultat au Tour du Pays basque. Le champion de Belgique est toutefois confirmé à Liège-Bastogne-Liège où il visera le triplé après ses succès en 2022 et 2023.

L'édition 2023 avait vu la victoire du Slovène Tadej Pogacar devant le Danois Mattias Skjelmose et l'Espagnol Mikel Landa.