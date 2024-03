Fracture de la main pour Chris Froome

Quatre fois vainqueur du Tour de France et double lauréat à la Vuelta, Chris Froome devra solliciter l'avis d'un spécialiste pour déterminer si une opération est nécessaire. Il ne prendra pas le départ de la 5e étape de la 'Course des deux mers' vendredi prévue entre Torricella Sicura et Valle Castellana sur 144km.