Franck Bonnamour licencié par Decathlon AG2R La Mondiale

"J'ai toujours fait mon métier en respectant les règles que l'Union cycliste internationale m'impose", indique Franck Bonnamour sur X (anciennement Twitter). Je me suis toujours plié, bien évidemment, aux nombreux contrôles antidopage que ce sport me demande depuis des années. Je n'ai jamais eu recours à des produits interdits, ni à aucune manipulation sanguine. Avec l'aide de mes avocats et scientifiques, nous travaillons sur ma défense. J'ai toujours été un coureur honnête, droit et propre et par conséquent ne pouvant être accusé de triche".

Franck Bonnamour évoluait depuis 2023 chez AG2R Citroën, devenue Decathlon AG2R La Mondiale cette année. Le Breton compte une victoire à son actif, la Polynormande en 2022. Il s'était fait remarquer aussi sur le Tour de France en 2021 en étant désigné coureur super-combatif.