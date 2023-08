Gerben Thijssen veut arriver à Madrid et rêve d'une victoire d'étape

Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty) s'apprête à disputer son 3e Tour d'Espagne, et aussi son 3e grand tour. Lors de ses deux premières participations à la Vuelta, le Limbourgeois avait à chaque fois abandonné, en 2020 et l'année passée.

"Terminer la Vuelta sera mon principal objectif", a déclaré Thijssen vendredi à la veille du grand départ de Barcelone. "Je me suis entraîné dur pour ça. Il est important que je continue à apprendre et à grandir chaque jour. C'est ma 3e Vuelta et je n'ai jamais atteint Madrid. C'est un vrai défi pour moi et je veux le relever cette fois".

S'il espère aller jusqu'à Madrid, Thijssen rêve aussi d'enlever une étape, lui qui avait terminé 2e de la 9e étape derrière Pascal Ackerman en 2020 à Aguilar de Campoo. "Ca serait la cerise sur le gâteau", dit le coureur belge de 25 ans, vainqueur cette année du GP Monséré, de la Breden Coxyde Classic et du Tour du Limbourg. "Avec Julius (Johansen), Hugo Page et Boy (van Poppel), je pense disposer d'un des meilleurs trains. Je vois quatre étapes propices à un sprint massif. Mes principaux rivaux seront Juan Sebastian Molano, Bryan Coquard et Kaden Groves. Je n'ai pas l'habitude de courir contre eux, je ne sais donc pas à quel point ils sont rapides. Je sais que Molano (vainqueur de la dernière étape de la Vuelta l'an dernier, ndlr) est très rapide, ce devrait être mon principal rival".