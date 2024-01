Gerben Thijssen veut "franchir un cap" cette saison

"Notre plan était d'attendre le dernier tour pour jaillir avec mon train, ce qui était loin d'être facile en raison de la nervosité constante", a déclaré dans un communiqué de son équipe, Gerben Thijssen, qui a battu au sprint le Norvégien Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) et le Néerlandais Marijn Van den Berg (EF Education-EasyPost). "J'ai suivi Adrien Petit et demandé à Laurenz Rex de prendre ma roue, au cas où il était capable de m'emmener dans les derniers hectomètres. Ce qu'il a fait à la perfection. Avec un tel lead-out, j'avais confiance, je savais qu'il serait difficile de me dépasser".

"L'équipe place une grande confiance en moi, cela se traduit aujourd'hui avec un formidable collectif pour m'aider à gagner, un nouveau train pour me permettre de franchir un cap. Cela se traduit aussi par un magnifique programme. Je prends maintenant la direction de la Clasica de Almeria, puis le Tour d'Algarve, Kuurne-Bruxelles-Kuurne et Paris-Nice. Cette année, je ferai le Giro avec l'ambition de remporter ma première victoire sur un Grand Tour. Avec ce programme, mon objectif cette saison est de me mesurer aux meilleurs sprinteurs du monde. J'ai gagné à quatre reprises l'an dernier face à des cadors de la discipline comme Caleb Ewan ou Tim Merlier. Je veux confirmer en 2024 sur des épreuves World Tour, et je pourrai compter sur un solide train de sprint, c'est pourquoi je suis confiant et déterminé", conclut le Limbourgeois.