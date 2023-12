Gijs Van Hoecke rejoint Intermarché-Wanty

Ancien pistard, champion du monde de l'américaine en 2012 à l'âge de 20 ans, Gijs Van Hoecke avait lancé sa carrière sur route cette même année chez Topsport-Vlaanderen. Il a ensuite roulé pour LottoNL-Jumbo en 2017 et 2018 puis chez CCC (2019 et 2020) aux côtés de Greg Van Avermaet, qu'il a suvi chez AG2R-Citroën (2021 et 2022).

"J'ai beaucoup à offrir à cette World Team belge, et je suis heureux de recevoir l'opportunité de le démontrer", déclare Gijs Van Hoecke dans un communiqué de sa nouvelle équipe. "J'ai l'intention de franchir une nouvelle étape dans ma carrière. Après mon passage chez LottoNL-Jumbo où j'ai évolué avec des finisseurs de renom comme Dylan Groenewegen et Danny van Poppel, j'ai hâte de jouer à nouveau un rôle dans le train de nos sprinteurs talentueux, de transmettre mon expérience à nos plus jeunes éléments. Aussi, je suis ravi de pouvoir contribuer à notre noyau des classiques. J'ai participé au premier stage collectif en décembre, j'ai constaté à quel point c'était une organisation bien huilée. Pour moi, l'objectif sera d'acquérir des automatismes, de m'intégrer pleinement pour ensuite apporter ma pierre à l'édifice avec mes conseils. Je veux vivre un maximum de moments inoubliables avec la famille Intermarché-Wanty".