Gil Gelders signe une nouvelle victoire d'étape belge

Gil Gelders, de l'équipe de développement Soudal-Quick Step, a remporté lundi la 2e étape du Giro Next Gen, le Tour d'Italie cycliste Espoirs (U23). Il s'agit de la deuxième victoire d'étape belge consécutive après celle, dimanche, dans le contre-la-montre initial d'Alec Segaert (Lotto Dstny) qui conserve le maillot rose de leader.

L'édition 2023 d'un des plus importants rendez-vous de la saison pour les Espoirs s'achève le 18 juin.

Après une étape vallonnée de 151 kilomètres entre San Francesco al Campo et Cherasco, Gelders a été le seul des trois échappés du jour à avoir résisté au retour du peloton. C'est la deuxième année consécutive que Gelders, âgé de 20 ans, remporte une étape du Giro Next Gen.

Tom Pidcock, Juan Ayuso et Leo Hayter sont les lauréats de cette course respectivement en 2020, 2021 et 2022.