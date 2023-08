Gil Gelders, William Junior Lecerf et Warre Vangheluwe passent pros chez Soudal Quick-Step

Gil Gelders, William Junior Lecerf et Warre Vangheluwe passeront professionnels dès la saison 2024 chez Soudal Quick-Step, a annoncé l'équipe cycliste belge vendredi. Les trois coureurs roulent actuellement pour l'équipe de développement du 'Wolfpack'.

Gelders, 20 ans, a remporté Gand-Wevelgem espoirs et une étape du Tour d'Italie espoirs cette saison. Il a également décroché quelques places d'honneur avec une 2e place à Paris-Roubaix, une 4e place sur le chrono espoirs des championnats de Belgique et une 7e place sur Liège-Bastogne-Liège espoirs.

Lecerf, 20 ans, s'est lui imposé sur la Course de la Côte d'Herbeumont et a terminé 3e du classement général du Tour du Rwanda, 4e du classement général du Tour d'Alsace et 8e du classement général du Tour d'Italie espoirs.