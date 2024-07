Girmay s'adjuge la 8e étape au sprint devant Philipsen et De Lie, Pogacar reste en jaune

L'Érythréen Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) a remporté la huitième étape du Tour de France 2024 (WorldTour) après un sprint massif et au bout d'un parcours de 183,4 km entre Semur-en-Auxois et Colombey-les-Deux-Eglises samedi. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a décroché la deuxième place et Arnaud De Lie (Lotto Dstny) la troisième pour compléter le podium du jour.