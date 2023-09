Gonzalo Serrano: "Content d'enfin lever les bras cette saison"

"Je suis très content d'avoir pu lever les bras, cela ne m'était plus arrivé depuis le Tour de Grande-Bretagne en 2022", a expliqué Serrano. "Cette victoire est très spéciale car j'adore courir en Wallonie. L'an dernier, je me classais troisième de la course, j'ai pu m'imposer cette année. Je connais la Citadelle et je savais que je devais me tenir en bonne position dans le dernier kilomètre. J'ai accéléré et j'ai pu tenir un rythme élevé jusqu'au bout."