Grace Brown: "C'est monumental !"

"C'était une échappée très solide, le peloton a laissé l'écart gonfler, ce qui m'a un peu surpris. Je savais que si l'échappée devait survivre, ce serait une longue journée", a déclaré Grace Brown au micro des organisateurs. "On a pris de l'avance sans avoir à rouler trop fort. Dans l'échappée, certaines coureuses ont moins roulé que d'autres, comme toujours. Mais j'ai commencé à y croire dans La Redoute, quand on a formé un groupe de trois. Je me suis dit qu'on serait capable, ensuite, de rallier l'arrivée avec les favorites. Dans ce groupe de six, sur le papier, je savais que j'étais la plus rapide et j'ai essayé d'être intelligente. J'ai fait un pari sur la roue à prendre et j'ai été patiente. Longo Borghini a voulu combler le trou sur Kasia. Je me suis dit que ça sentait bon. Et ça l'a fait. C'est probablement la plus belle victoire de ma carrière. J'ai eu beaucoup de deuxièmes places jusqu'à présent. C'est mon premier monument. C'est monumental ! ".