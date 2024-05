Grace Brown gagne la 3e et dernière étape et le classement final

L'Australienne Grace Brown (FDJ-Suez) a remporté vendredi la 14e édition du Bretagne Ladies Tour (2.1) à l'issue de la 3e et dernière étape. Longue de 135,6 km et reliant Hénon et Plouaret, elle est revenue à ... Brown. La Néerlandaise Thalita De Jong (Lotto Dstny) a pris la 2e place et Fien Van Eynde (Fenix-Deceuninck) la 3e. Sanne Cant (Fenix-Deceuninck) a complété le top 5 derrière l'Irlandaise Fiona Mangan (Cynisca).