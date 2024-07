Greg Van Avermaet, Axel Merckx et des fans de vélo concluent avec succès "Bike to Paris"

Après un périple de 360 km étalé sur trois jours, un groupe de passionnés de vélo emmené par Greg Van Avermaet et Axel Merckx a mis fin vendredi à son 'Bike to Paris' Tout comme lors des Jeux de Londres en 2012, l'événement était organisé dans le but de donner un coup de fouet à la délégation belge aux Jeux Olympiques et de soutenir l'équipe belge.