Greg Van Avermaet confirme sa participation à Turnhout

L'ancien vainqueur de Paris-Roubaix, en 2017, avait déjà pris part à la première édition du "National" de cette nouvelle discipline cycliste le 1er octobre 2023 à Oud-Heverlee. La course qui se déroulait sur des voies non asphaltées était aussi le premier championnat d'Europe de la spécialité. Van Avermaet a mis un terme à sa carrière professionnelle sur route une semaine plus tard à Paris-Tours.

"L'année dernière, lorsque j'ai annoncé que j'arrêterais ma carrière de coureur professionnel, j'envisageais déjà de rester actif", a expliqué Van Avermaet jeudi dans un communiqué de presse de la ville de Turnhout. "Le gravel s'inscrit parfaitement dans ce cadre. C'est quelque chose de différent de ce à quoi j'ai été habitué dans le passé. C'est un peu plus aéré et dans la nature, j'ai hâte d'y être."