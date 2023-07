Greg Van Avermaet disputera son 9e et dernier Tour de Wallonie avec ambition

Greg Van Avermaet, qui a annoncé la fin de sa carrière professionnelle au terme de la saison, à 37 ans, disputera, du 22 au 26 juillet, son 9e et dernier Tour de Wallonie (2.Pro). Le coureur d'AG2R Citroën a remporté la course en 2011 et en 2013 et s'est classé deuxième en 2008 et en 2020. En huit participations, il a remporté cinq succès d'étapes.